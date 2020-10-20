Шлагбаум установят на въезде на спортивный комплекс «Курган»

Новые объекты появились на территории спортивного комплекса «Курган» в Петрозаводске. Здесь установили мобильный экран для трансляции в ходе соревнований текущих результатов спортсменов, видеороликов, онлайн-видео с квадрокоптера или видеокамеры.

Также появилась сцена для торжественных мероприятий, была закуплена система звукофикации. А новая зрительская трибуна дополнит уже существующую зрительскую зону, сообщает пресс-центр министерства спорта Карелии. На въезде на территорию спорткомплекса устанавливают шлагбаум.

На стартовой поляне, биатлонном стрельбище и лыжероллерной трассе заменены более 30 светильников. Новые лампы светят ярче и более экономичны, считают в ведомстве. Специалисты провели работы по планировке, расширению и отсыпке лыжных трасс. (фото министерство спорта РК)