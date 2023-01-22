Школьные проверочные работы пройдут с 1 марта по 20 мая

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки утверждено расписание всероссийских проверочных работ в 2023 году для школьников. ВПР в этом году пройдут с 1 марта по 20 мая, сообщает портал Объясняем.рф.

Конкретные даты проведения для каждого класса и предмета в школах определят самостоятельно. Начнется все с проверочных работ для 10-х и 11-х классов. Десятиклассники будут сдавать географию, одиннадцатиклассники – историю, биологию, географию, физику, химию, иностранные языки, а также работу по социально-гуманитарным предметам.

С 15 марта по 20 мая 2023 года пройдут ВПР для обучающихся 4–8-х классов. В каждой параллели обязательными будут работы по русскому языку и математике, у 4-х классов – по предмету «Окружающий мир», у 5-х классов – по биологии и истории, а у 7-х классов – по иностранному языку.

Также с 15 марта по 20 мая для 6-х классов пройдут проверочные работы по истории, биологии, географии и обществознанию, для 7-х классов – по истории, биологии, географии, обществознанию и физике, для 8-х классов – по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии. // фото: freepik.