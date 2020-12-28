Школьники катались на санках, провалились под лед и погибли

В Северной Осетии следователи СК выясняют обстоятельства гибели двух школьников возрастом 13 и 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Следственного комитета, двое детей ушли кататься на санках днем 27 декабря и не вернулись. Ночью в ходе поисковой операции тела школьников были обнаружены на дне озера на окраине села, где они жили. Признаков насильственной смерти следователи не нашли.

По предварительным данным, ребята провалились под лед и утонули во время катания на санках. Сейчас следователи проводят проверку по факту трагедии. Фото пресс-службы СК