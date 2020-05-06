Школьники Карелии смогут бесплатно готовиться к ЕГЭ до июня

Учитывая текущую ситуацию, МТС продлевает до июня действие мер поддержки, которые помогают жителям региона продолжать полноценно работать, учиться и проводить свободное время в период самоизоляции. Специальные условия работают с марта.

Например, до 22 мая учащиеся могут бесплатно воспользоваться курсами для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ и практики английского языка в группах через сервис МТС Smart University. Обогатиться культурно также можно бесплатно. До 31 мая продлевается обнуление стоимости интернет-трафика на образовательные платформы и ресурсы по культуре и искусству: Нетология, Arzamas, Coursera, Geek Brains, Синхронизация, Мариинский театр в Петербурге, Эрмитажная академия, Мобильный художественный театр. У всех абонентов МТС трафик на этих ресурсах по-прежнему не тарифицируется и не тратит пакеты интернета.

До 31 мая продлевается возможность подключиться к расширенному набору цифровых сервисов пакета #БудьДома. При установке приложения МТС ТВ и подписке на пакет «Просто ТВ» при использовании промокода DOMA пользователь любого оператора за один рубль сможет смотреть 50 телеканалов, более 500 сериалов, игровых и документальных фильмов. Подписка на МТС ТВ открывает доступ к другим цифровым продуктам, которые востребованы в период самоизоляции: МТС Библиотека, МТС Фитнес, МТС Music и SmartMed. Эти сервисы будут доступны бонусом к МТС ТВ; А те, кто особенно переживает из-за коронавируса, до 15 мая могут получить бесплатные онлайн-консультации дежурных терапевтов и педиатров клиник МЕДСИ через телемедицинский сервис МТС SmartMed.