Школьникам Петрозаводска раздадут ноутбуки для подготовки к ЕГЭ

Школы Петрозаводска получили ноутбуки для дистанционной подготовки к ЕГЭ. Технику передадут ученикам из малообеспеченных и многодетных семей по договору ответственного хранения, сообщает пресс-служба мэрии. Затем ноутбуки будут возвращены в школы. По сообщению правительства Карелии, первые комплекты техники также получил Прионежский район.

Всего было закуплено 212 ноутбуков для одиннадцатиклассников. На приобретение техники было направлено более семи миллионов рублей из республиканского бюджета. Также в помощь выпускникам на портале «ЕГЭ-2020 в Карелии» размещены видеоконсультации по различным предметам.

Напомним, ЕГЭ в этом году необходимо сдавать тем школьникам, которые планируют поступать в вуз, ОГЭ для 9 классов отменен.

Фото: пресс-служба правительства РК