Школьница в Москве обвинила отца в домогательствах

Девочка-подросток в Москве призналась сотрудникам ПДН, что ее много лет сексуально домогается собственный отец. Кошмар начался, когда девочке было всего девять лет, передает Telegram-канал Shot.

Сейчас москвичке 15 лет, все эти годы она не решалась рассказать о действиях отца. Он развелся с ее матерью, когда дочке было всего два года. Девочку воспитывала бабушка, а отец порой забирал ее к себе на выходные.

Когда ей исполнилось девять лет, мужчина пристал впервые. Это не прекратилось и продолжалось шесть лет.

Отца девочки задержали по подозрению в педофилии и развратных действиях. Он – генеральный директор компании, которая занимается оптовой торговлей строительными материалами. // фото: freepik.com