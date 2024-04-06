Экстремистскую ячейку в Петрозаводске нашла и обезвредила ФСБ

Житель Петрозаводска стал организатором экстремистской ячейки. Речь идет о секте «Свидетелей Иеговы», сообщили в СУ СКР по региону. Эта религиозная организация в России запрещена и признана экстремистской в 2021 году.

Но горожанин продолжал свою деятельность, привлекал новых адептов, осуществлял наставничество, созывал собрания, применяя меры конспирации.

Иеговистов выследили сотрудники ФСБ и задержали организатора ячейки. Он не раскаялся и не признал вину, мужчину взяли под стражу. Уголовное дело скоро передадут в суд. // фото: freepik.com