Школьница умерла при удалении аденоидов в частной клинике

Простая плановая операция трагически закончилась для 14-летней школьницы в Одинцово. Девочка умерла, ее сердце остановилось, пишет «КП», ссылаясь на осведомленный источник.

Хирургическое вмешательство проводили в одной из частных клиник. У девочки было разрастание носоглоточной миндалины, врач посоветовал удалить.

Школьница с родителями приехала в клинику 25 марта, операция началась, но внезапно стали падать жизненные показатели. Медики пытались реанимировать девочку, но не смогли. Пациентка умерла, предположительно это случилось из-за остановки сердца.

Тело отправили на экспертизу, в главке СКР по Московской области сейчас проводят проверку. // Фото: Movidagrafica/pixabay.com