Раскрыто убийство подростка в Петрозаводске 17-летней давности

Перед судом предстанет 30-летний житель Петрозаводска, обвиняемый в убийстве, которое было совершено в 2005 году. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По версии следствия, в июле 2005 года обвиняемый, находясь в состоянии токсического опьянения, поссорился со своим 17-летним приятелем и нанес ему четыре удара ножом в живот, в результате чего тот умер.

Подозреваемый к настоящему моменту неоднократно судим. Сейчас он отбывает очередное наказание, в совершении убийства мужчина признался в 2021 году.

С учетом юного возраста, в котором обвиняемый находился в момент совершения убийства, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд. Фото pixabay.com/MIH83