Алкоголик впал в невменяемость и вонзил нож в сердце незнакомого юноши

Дело о покушении на убийство 17-летнего юноши в Медвежьегорске направили в суд. На подростка с ножом набросился незнакомый 59-летний мужчина, сообщили в прокуратуре Карелии.

Это произошло в общежитии Медвежьегорска под Новый год, днем 31 декабря. Мужчина так долго пил, что впал в невменяемое состояние. Безо всякой причины он ударил ножом в сердце молодого человека и сбежал.

Несовершеннолетнего в тяжелом состоянии госпитализировали в Медвежьегорскую ЦРБ, там его спасли врачи.

Злодея задержали, но признали невменяемым на экспертизе. Посадить его нельзя, так что суд применит к злоумышленнику принудительные меры медицинского характера, то есть отправит на лечение. // Фото: sik-life/pixabay.com