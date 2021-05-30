Школа в Ляскеля не попала в финал конкурса на худший туалет России

30 мая компания Domestos назвала «победителей» конкурса на худший школьный туалет в России, сообщают «Известия».

В число финалистов вошли шесть учебных заведений. Худшими санузлами признали туалеты в школе № 1 города Гусь-Хрустальный (Владимирская область), в МБОУ «Лицей № 44» города Чебоксары (Чувашия), в школе № 19 в Междуреченске (Кемеровская область), в сельской школе станицы Елизаветинской (Краснодарский край), в школе № 103 Волгограда и в школе № 6 Нефтекамска (Башкортостан).

Туалет в школе поселка Ляскеля участвовал в конкурсе, но в финал почему-то не вышел. Однако, как и другие школы-участницы, прошедшие модерацию в рамках акции, учебное заведение в карельском поселке получат годовой запас чистящих средств.

На фото хорошо видно, что санитарное устройствоучебного заведения решено в минималистичном ключе и представляет собой обычную дырку в полу. // Фото: promonado.ru