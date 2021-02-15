Шесть человек пострадали в ДТП на «Коле» в Карелии

В Госавтоинспекции раскрыли подробности вчерашнего ДТП, произошедшего на 368-м километре трассы «Кола» в Пряжинском районе. В аварии пострадали шесть человек, включая младенца.

По информации ведомства, 30-летний водитель автомобиля «Лексус» допустил занос транспортного средства, в результате чего выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Тойота РАВ 4».

В результате ДТП травмы получили шесть человек. В автомобиле «Лексус» пострадали три человека – водитель, 30-летняя пассажирка и трехмесячный ребенок. В автомобиле «Тойота» травмы получил водитель и два его пассажира – девушка 25 лет и мужчина 30 лет. Все пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются.