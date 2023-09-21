Шесть человек погибли в страшном ДТП в российском регионе

В Амурской области шесть человек погибли в аварии на трассе «Лена». Об этом сообщает полиция (она публикует фотографии с места ЧП) и прокуратура региона в своих Telegram-каналах.

По данным правоохранителей, 45-летний водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двумя грузовиками.

В результате ДТП пятеро пассажиров минивэна погибли на месте. Шестой пострадавший умер в больнице. Водитель выжил, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. // Фото: unsplash.com / Lucian Alexe