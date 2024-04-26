Схема движения изменится в районе Заводской улицы

Новое предприятие планируют построить в районе Заводской, но пока там будут обустраивать коммуникации. В связи с работами скорректируют схему проезда. Как предупредили в мэрии, Роботехнический переулок могут перекрыть.

С 1 мая в северной промзоне будут прокладывать сети водоснабжения и водоотведения для завода по производству газобетонных блоков, предупредили в городской администрации.

Место планируемых работ можно будет объехать, в мэрии предложили схему. // фото «Петрозаводск говорит»