Парковку запретили на нескольких улицах в центре Петрозаводска

Схема движения изменилась в центре карельской столицы. Нововведения связаны с реконструкцией моста на Мерецкова.

Так, на участке улицы Горького на пересечении с улицами Анохина и Красноармейская запретили остановку и стоянку, предупредили в мэрии.

Кроме того, остановку и стоянку запретили на участке Красноармейской улицы на пересечении с улицами Гоголя и Максима Горького.

Водителям следует быть крайне внимательными, чтобы их машину не увезли на специализированную стоянку. // фото администрации города/ «Петрозаводск говорит»