26 апреля 2024, 11:19
Парковку запретили на нескольких улицах в центре Петрозаводска
Ограничения ввели в связи с реконструкцией моста на Мерецкова
Схема движения изменилась в центре карельской столицы. Нововведения связаны с реконструкцией моста на Мерецкова.
Так, на участке улицы Горького на пересечении с улицами Анохина и Красноармейская запретили остановку и стоянку, предупредили в мэрии.
Кроме того, остановку и стоянку запретили на участке Красноармейской улицы на пересечении с улицами Гоголя и Максима Горького.
Водителям следует быть крайне внимательными, чтобы их машину не увезли на специализированную стоянку. // фото администрации города/ «Петрозаводск говорит»