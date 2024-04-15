Мост на улице Мерецкова в Петрозаводске начали сносить

Мост на улице Мерецкова в карельской столице 14 апреля начали сносить. Об этом горожане сообщили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Очевидец опубликовал фотографию работ, на снимке видно, что путепровод постепенно разрушают.

- Процесс пошел,

- написал петрозаводчанин.

Напомним, мост закрыли на реконструкцию 30 марта и пустили транспорт в объезд. Отремонтировать важную переправу планируют за два с лишним года – к лету 2026-го.

Как только движение по мосту ограничили, в Петрозаводске образовались огромные пробки. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте