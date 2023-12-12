Шандалович рассказал о плюсах нового формата прямой линии Президента

14 декабря в 12.00 Владимир Путин подведет итоги года и ответит на вопросы жителей разных регионов страны и журналистов. В этот раз Большая пресс-конференция Президента будет объединена с прямой линией. Председатель карельского Заксобрания Элиссан Шандалович считает, что такой формат полностью оправдан, продиктован не только интересом аудитории к Большой пресс-конференции и прямой линии, но и серьезностью исторического момента.

Это даст возможность объединить прямой диалог Главы государства с жителями России и заявления Президента по ключевым вопросам, обозначить по ним позицию нашей страны. Ожидаю, что во время прямой линии и Большой пресс-конференции Владимир Владимирович сделает ряд важнейших политических заявлений, которые будут касаться граждан страны, будущего России, СВО, предстоящих президентских выборов, которые пройдут в марте 2024 года,

- сказал Элиссан Шандалович.

Отправить свой вопрос Владимиру Путину можно несколькими способами. Например, по бесплатному телефону 8-800-200-40-40, через СМС-сообщение по номеру 04-040 или на сайте moskva-putinu.ru. Также свой вопрос можно направить через мобильное приложение и в тематических группах во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках». Владимир Путин лично выберет вопросы, которые будут озвучены на прямой линии.