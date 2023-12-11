Парфенчиков поздравил жителя Карелии с получением «Золотой звезды»

11 декабря Артур Парфенчиков встретился с участником специальной военной операции, гвардии младшим лейтенантом Максимом Поташевым, ставшим пятым жителем республики, получившим «Золотую Звезду» Героя России, а также с членами его семьи.

Военная служба для Максима Поташева не нова – в 2014 году после призыва в армию он был распределен в танковые войска, где прослужил восемь лет. Военнослужащий неоднократно принимал участие в танковом биатлоне, где его команда не раз занимала первую ступень пьедестала. В начале СВО Максим Поташев отправился на Донбасс, часто находился на самых сложных участках. Возглавляемой им группе удавалось успешно противостоять неприятелю, уничтожать технику и живую силу противника.

На встрече с Главой Карелии Максим Поташев поделился воспоминаниями о полученной медали.

Я узнал о награждении, когда был на линии фронта. В Кремле, конечно, испытывал волнение. Награда, которую я получил – это заслуга не только моя, но и моих подчиненных. Планирую и дальше продолжать военную службу, считаю это своим призванием,

– вспоминает герой.

Артур Парфенчиков поздравил Максима Поташева с высокой наградой и выразил слова благодарности его родителям, достойно воспитавшим сына.

Сегодня мы чествуем нашего земляка, проявившего себя на поле боя, в зоне проведения специальной военной операции. Поздравляю Вас, Максим, с высоким званием Героя России, вся Карелия гордится Вами! Низкий поклон родителям от всех жителей республики и от меня лично,

– сказал Артур Парфенчиков.

Напомним, что Максим Поташев удостоен высокого звания Героя России за проявленные личное мужество и выполнение важных военных задач. Медаль «Золотая звезда» он получил из рук Президента России Владимира Путина 8 декабря в Кремле.

Фото: gov.karelia.ru