Шалаш Ленина в Ленобласти подпалили вандалы

На территории музея «Шалаш В. И. Ленина» в Ленинградской области произошел поджог. Пожар быстро ликвидировали, однако к разбирательству подключилась районная прокуратура.

Как сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, инцидент был зафиксирован 21 ноября в 10:20 в Сестрорецке, когда поступила информация о тлении объекта. Через полчаса пожар потушили усилиями 10 сотрудников на двух единицах техники.

В настоящее время прокуратура Курортного района выясняет причины возгорания. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают вандалов. Музейный объект является копией шалаша, в котором Ленин и Зиновьев скрывались в 1917 году, опасаясь ареста. // фото: прокуратура Санкт-Петербурга