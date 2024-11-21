Пьяного инструктора автошколы выявили на экзамене в Петрозаводске

Инструктор автошколы в карельской столице приехал на экзамен за рулем автомобиля пьяным. Это заметили и наказали его, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Инцидент случился в субботу, когда ученики автошколы сдавали практический экзамен.

- Сотрудник экзаменационного отделения МРЭО Госавтоинспекции Карелии почувствовал запах алкоголя от одного из инструкторов автошколы, который приехал на мероприятие на автомобиле,

- рассказали в ГАИ.

Полицейский немедленно вызвал на место коллег – инспекторов ДПС. Они отстранили водителя от управления и провели освидетельствование. Оно подтвердило, что в выдыхаемом им воздухе содержится 2,092 мг/л этилового спирта.

В отношении 40-летнего инструктора составили административный протокол. Автомобиль нарушителя увезли на штрафстоянку, а мужчину в ближайшее время ждет суд. Ему грозит лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. // фото: ГАИ Петрозаводска