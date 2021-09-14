Шахматы в виде героев эпоса «Калевала» станут брендом Костомукши

В республике подвели итоги конкурса на этнокультурное развитие муниципальных образований. Всего поступило 14 заявок, участвовали 13, а победителями признали только 6. В их числе и проект города горняков Karjalaini šakki (Карельские шахматы), пишет газета «Новости Костомукши».

Заведующая городским музеем Александра Басова рассказала, что в Костомукше из дерева сделают фигуры шахмат в виде героев эпоса «Калевала». Их установят на шахматной площадке на улице. Фигуры мобильны и смогут украсить любой национальный праздник не только в черте города, но и за его пределами.

Вторая часть проекта – организация курсов карельского языка на базе Центральной библиотеки. Для этого закупят проектор, принтер, ноутбук, флипчарт. К реализации идеи присоединятся участники местного шахматного клуба и деревни Вокнаволок, карельский фольклорный коллектив «Хете».

Проект реализуют до Нового года. На мероприятия направят 1,5 миллиона рублей. (фото novkos.ru)