В минувшее воскресенье в Олонце впервые прошел фестиваль «Осень в городъ О.» Организаторы — сотрудники Олонецкого национального музея карелов-ливвиков — приурочили его к осенней ярмарке. Начался праздник нетрадиционно: в музейном дворике собралось много народа, было шумно, и весело. Директор музея Ирина Романова коротко познакомила с историей олонецких ярмарок и пригласила на... общественную зарядку, которую провела Маргарита Лопухина из деревни Мегрега.

Те, кому занятия физкультурой и спортом приносят удовольствие, смогли позднее принять участие и в мастер-классе по скандинавской ходьбе и хатха-йоге. Но не только спорт и здоровый образ жизни были фаворитами праздника. В течении дня все желающие могли пройти кулинарный мастер-класс «Домашние рецепты» от олонецких мастериц по засолке капусты и выпечки сканцев. Накануне праздника музей объявил конкурс «Самая вкусная калитка».

«Мы с младшим сыном Эмилем раскатывали сканцы, рассказывает участница фестиваля Наталья. - Я участвовала и в конкурсе на лучшую калитку. Заявлено было шесть работ, но представлено на фестиваль четыре. Выпечку оценивали по трем критериям: вкус, оформление и внешний вид калитки. Я не победила, но не расстроилась, главное - решилась и приняла участие. Победителем же стала бабушка 80 лет из Рыпушкалиц вот такие у нас в районе кулинарки! Ей достался очень полезный приз - электросушилка для овощей и фруктов».





На праздник пришел олонецкий морозец Паккайне с гостьей из Петрозаводска Марьяне, владычицей лесных кладовых. Они провели интерактивную программу для детей с зарядкой, танцами, играми, конкурсами.

На фестивале выступил творческий коллектив из поселка Ильинский «Куммажет». Во время праздника в музее прошла экскурсия: «Ремесла Олонии: из прошлого в будущее», где можно было увидеть образцы народного искусства из коллекции музея и произведения пяти олонецких современных мастеров декоративно-прикладного искусства — ткацкое и гончарное ремесла.

Конечно, весь день работала ярмарка, где можно было приобрести сувениры местных мастеров, купить вкуснейшего свежего хлеба, интересные книжные новинки на русском и карельском языках и сфотографироваться в национальном костюме олонецких карел-ливиков.

«Праздник оставил приятные впечатления». «Надеюсь, такой формат фестиваля станет у нас ежегодным» - делились впечатлениями олончане.

Кстати, Олонец возник на пересечении важных торговых путей и по давней традиции здесь ежегодно проводились две ярмарки — Крещенская (с 6 по 14 января) и Рождество- Богородицкая (с 8 по 17 сентября), приуроченная к окончанию летней полевой страды. Ярмарки носили межуездный характер, собирали от 300 до 700 человек ежедневно. Местные жители торговали рыбой (сиг, щука, судак), мясом, крестьянским маслом, кожевенными и меховыми изделиями. Кроме того, на Рождество-Богородицкой ярмарке торговали скотом. Ежегодно здесь продавалось до 150 лошадей.

Среди привозимых иногородними купцами товаров были шерсть, ткани и галантерейные товары. Ярмарочная торговли не облагалась никакими пошлинами. Для торговли было достаточно купить билет и заплатить небольшую плату за место и охрану. (фото Н. Романовой и А. Рована)