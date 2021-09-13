В филармонии открылась ярмарка абонементов

Сегодня в Карельской филармонии открылась ярмарка абонементов сезона 2021/22. Она будет работать до 19 сентября.

Петрозаводчане уже привыкли, что осенью в столице Карелии открываются не только сельскохозяйственные ярмарки, но и ярмарка абонементов нового сезона в филармонии.

Всякий раз филармония старается преподнести публике какие-нибудь «вкусные» новинки. В нынешнем сезоне есть возможность попробовать шесть таких «деликатесов» – шесть новых абонементов, отличающихся от всего, что было прежде, не только программой, составом исполнителей, но даже местом проведения концертов.

Среди новинок - два абонемента Мужского камерного хора. «Гений места», в котором Михаил Гольденберг, директор Национального музея Карелии, выступит не только радушным хозяином, принимающим филармоническую публику, но и ведущим концертов.

И еще одна новая локация для хоровых концертов - русский зал Музея изобразительных искусств. Абонемент так и называется «Русские Ассамблеи в Музее».

Фортепианные вечера, на которых именитые пианисты не только исполнят произведения великих композиторов, но и расскажут о них – это концерты абонемента «Рояль говорит». Выдающиеся исполнители современности станут также героями еще одной новинки – абонемента «Звездный транзит», на концертах которого солистами выступают только звезды музыкального мира. И, в равной мере драматический и музыкальный - абонемент «От первого лица», автором программ которого стал актер Александр Картушин.

Воспоминания и песни, принадлежащие легендарным символам своего времени – Бернесу, Высоцкому, Лещенко, Вертинскому – от первого лица прозвучат в исполнении самого Александра, солистов филармонии и приглашенных актеров.

Конечно, в продаже на ярмарке остаются всеми любимые, уже завоевавшие своих преданных поклонников, абонементы. Ярмарка предлагает публике приобрести возможность посетить 90 концертов, причем, с хорошими скидками.

Посетителей по традиции в фойе 1 этажа будут встречать сотрудники филармонии, которые помогут разобраться в музыкальном разнообразии предлагаемых программ, расскажут о предстоящих концертах и исполнителях. С программами можно ознакомиться на сайте, выбрать свою музыку, с 13 по 19 сентября купить абонементы со скидкой 25-30 %.

В дни ярмарки со скидкой 15% можно приобрести билеты на все концерты, которые будут проходить в филармонии с 30 сентября по 31 октября, включительно. При покупке билетов на три и более концертов XXXIII фестиваля «Осенняя лира» (открытие 5 октября), действует скидка – 25 %. Время работы ярмарки в будни с 12:00 до 19:00, в выходные – с 11:00 до 17:00.