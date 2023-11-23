23 ноября 2023, 09:16
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Сгнивший мост в Медвежьегорском районе заменили на новый

Переправу на школьном маршруте привели в порядок и обработали доски антисептиком

Мост в Медвежьегорском районе через реку Уница полностью пришел в негодность. Его признали аварийным.

Переправу на км 29 дороги «Кола»-Кяппесельга-Уница, являющейся школьным маршрутом, отремонтировали.

В управтодоре Карелии сообщили, что подрядчик заменил настил, перила и колесоотбойный брус. Деревянное покрытие обработали антисептиком. // фото VK-сообщество «КУ РК «Управтодор РК»

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Метки: 
ремонт
новости Карелии
школьный маршрут
Медвежьегорский район
Уница