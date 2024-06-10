Сезонным работникам в Карелии готовы платить от 19 до 120 тысяч

В Карелии на сезонные и временные работы открыто более 920 вакансий.

Нужны рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, повара, официанты, горничные, продавцы, рабочие в дорожном и лесном хозяйствах, подсобные рабочие в сферу туризма, пожарные для охраны леса, сообщает РБК.

Вакансии предлагают около 170 компаний, сезонным работникам готовы платить от 19 до 120 тысяч рублей. // фото «Петрозаводск говорит»