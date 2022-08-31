Сезон академической гребли подходит к концу

Сезон академической гребли завершается. Но впереди еще состязания, которые предстоит пройти воспитанникам Сортавальской спортивной школы олимпийского резерва. Они готовятся к Первенству Карелии. Есть ребята, которые примут участие и в Первенстве России, а также в традиционном гребном марафоне в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе минспорта.

Напомним, что за последние несколько лет за счет средств национального проекта «Демография» в спортшколе практически полностью обновили парк лодок. Всего было приобретено порядка 20 лодок различного класса и весел к ним. Фото: Ирины Концевой.