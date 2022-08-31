31 августа 2022, 14:03
Обучать футболу девочек в поселке Муезерский поможет РФС
Муезерская школа победила в проекте Российского футбольного союза
Проект РФС «Футбол в школе» стартует с 1 сентября. В нем примут участие 2 150 учебных заведений в 48 российских регионах. В Карелии это Муезерская средняя школа, сообщили в Минспорта РК.
Общеобразовательное учреждение победило на региональном уровне в проекте РФС. Школе передадут награду – 40 мячей с сумками для хранения, конусы, манишки, насосы и фишки для разметки.
Также РФС окажет методическую поддержку. Школьники также участвовать в «Уроках футбола» c легендами сборной России и других событиях от РФС.
До победы в Муезерской школе не было секции футбола. В этом учебном году организуют занятия футболом для девочек. // Фото: Минспорта Карелии