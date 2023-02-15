Сейсмоволна от Турции до Карелии дошла с первой космической скоростью

Сильнейшее землетрясение магнитудой 7,8 балла на юго-востоке Турции и севере Сирии произошло рано утром 6 февраля. Сейсмическая активность ощущалась на территории Израиля, Кипра, Ирака, Ливана, Абхазии, Грузии, Армении, а также России и даже в Гренландии.

Кажется, Карелия далеко от эпицентра трагических событий, но мощь явления поражает: в Петрозаводске произошедшее на огромном расстоянии землетрясение было зафиксировано спустя пять минут. Сейсмическая волна дошла от Турции до Карелии с первой космической скоростью — 8 км/с.

Суточный график волновых форм на сейсмостанции "Петрозаводск" от 6 февраля. Землетрясение в Турции, время 01:22 по Гринвичу

Карелия находится на одном из самых спокойных с точки зрения сейсмической активности мест на планете — Балтийском щите. Однако полностью неподвижным его назвать нельзя, также как исключить у нас возможность землетрясений. Земные колебания малой магнитуды периодически регистрируются в некоторых районах Карелии.

По словам сотрудника Института геологии КарНЦ РАН Артема Лебедева, при строительстве в нашем регионе необходимо учитывать активные зоны, разломы земной коры — в долгосрочном прогнозе сейсмическая активность на территории современной Карелии может измениться.