Путешественники Симонов и Конюхов собираются установить мировой рекорд

Текст: Елена Малишевская

Российский и карельский путешественник Виктор Симонов рассказывает, что к этой экспедиции он готовился десять лет. 1 марта он, Федор Конюхов и 14 ездовых собак стартуют с архипелага Северная Земля. Это не самая ближняя точка от полюса, от Земли Франца-Иосифа было бы ближе, но на Северной Земле более устойчивый лед. В середине апреля должны дойти до Северного полюса, к 1 июня - до Канады. Более 100 дней они будут в ежедневном движении: Симонов на лыжах, Конюхов в нартах. Два человека и собаки. Такого не делал еще никто, ожидается мировой рекорд.

Справка

Виктор Симонов – путешественник, спортсмен, полярный гид-проводник, директор федерации ездового спорта Республики Карелия. Организатор и руководитель экспедиций и туров в Арктику, на Кавказ, Сибирь и Забайкалье. Мастер спорта по лыжному туризму. Учредитель и основной организатор первых в России международных гонок на собачьих упряжках на средние дистанции «По земле Сампо». В 2016 году в Карелии создал Центр Арктической подготовки и стал экспедиционным лидером учений спецназа ВДВ на Северном полюсе.

Виктор Симонов совершил уже пятнадцать арктических путешествий – так утверждает интернет. Сам он говорит, что после десяти перестал считать: неинтересно, сколько. Но все еще интересно идти на Северный полюс.

«Наверное, потому, что еще могу физически. Когда уже не смогу, тогда перестанет быть интересно».

Симонов активно тренируется и утверждает, что находится в отличной физической форме. У него есть свой тренажерный зал, кроме того, играет в хоккей. За здоровье Конюхова тоже не переживает, несмотря на то, что соратнику уже 71 год. Ехать в санях на собаках, конечно, легче, чем 100 дней идти на лыжах. И, тем не менее, путешествие потребует недюжинных сил от обоих.

Вот в таких нартах поедет Федор Конюхов. Трудно представить, но кроме него туда еще поместится около 500 килограммов груза: снаряжение, еда для людей и собак.

«Человеческая еда занимает минимум места, это высококалорийные сублимированные продукты. Рассчитано, что нужно примерно 700 граммов на человека в день, в этом количестве - 5 тысяч калорий, необходимых для выживания в условиях полярного холода».

Цель экспедиции – не только зафиксировать мировой рекорд, потешить самолюбие и доказать самим себе, что могут. Во время путешествия будет поставлено несколько научных экспериментов, Симонов и Конюхов оставят по маршруту экспедиции приборы, которые будут анализировать состояние воды, льда, природных элементов. В ближайшие дни Виктор Симонов едет в институт Арктики и Антарктики – заключать договор о сотрудничестве.

«Готовится эксклюзивное снаряжение: одежда, палатки шьются на заказ из специальных материалов. Это штучный товар, нигде не продается. В начале марта будет под 50 градусов ниже нуля, потом потеплеет. В апреле 40, может 30. Будем загорать. На самом деле нам чем холоднее, тем лучше. В Арктике вода морская, лед начинает формироваться при минус пятнадцати. Чем холоднее, тем меньше трещин, и собакам приятнее идти. Если минус 50 – значит, ясная погода».

В питомнике Виктора Симонова 85 собак: чукотские ездовые, хаски, маламуты, есть несколько метисов. В путешествие на Северный полюс отправятся 14 лучших – они прошли серьезный отбор, в том числе и проверку в ходе недавней экспедиции в Мурманскую область. Сейчас все собаки активно тренируются, с ними занимаются инструкторы-кинологи. Разработано и специальное питание: сухой корм премиум класса, мясная обрезь, витамины, рыбий жир. Инструктор Александр рассказывает, что в экспедицию, помимо корма, возьмут мед для собак.

«Мед необходим для витаминизации, а также важен для общей калорийности. Собаки пробегут более двух тысяч километров. Мед даст им энергию».

Того и Помор пойдут «лидерами» - есть такой специальный термин для ведущих собак в упряжке. Лидеры задают темп, беспрекословно слушаются человека, выполняют команды. Помор – опытный умный пес, ему уже 9 лет. Того – молодой и игривый. Бывали случаи, когда Того вел упряжку, отвлекся на птичку и сбил всех собак в кучу.

Впрочем, все особенности характера собак нивелируются в экстремальных условиях, рассказывает Симонов.

«Собаки очень устают, вся игривость проходит через неделю. Их задачи – идти, дойти, поесть и поспать. И так ежедневно на протяжении ста дней. Ездовые собаки входят в режим экономии сил, и уже не отвлекаются на всякие глупости – поиграть или подраться друг с другом».

Такая же история и с людьми. Виктор рассказывает, что обычно первую неделю еще хватает сил слушать музыку, читать книжки, которые берут с собой, потом остаются только беседы поздно вечером в палатке.

Виктор Симонов обещает вести фото и видеосъемку и, по возможности, делиться впечатлениями от своего арктического путешествия. Наш сайт также будет следить за ходом экспедиции отважных людей и собак.// Фото: Елена Малишевская, Виктор Симонов.