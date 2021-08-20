Сеянцы сосны высадят в пострадавшем от пожара Суоярвском районе

Акция по посадке сеянцев сосны обыкновенной пройдет 21 августа в Суоярвском районе на территории Вегарусского участкового лесничества.

В акции примут участие сотрудники лесничества, представители арендатора лесного участка, волонтеры. По сообщению Министерства природных ресурсов и экологии Карелии, участники мероприятия высадят более 12 тысяч сеянцев сосны обыкновенной на площади 6,4 га. Начало мероприятия в 10:00.

В министерстве добавили, что в рамках акции «Сохраним лес» дополнительные мероприятия по лесовосстановлению проведут в пострадавших от природных пожаров Пряжинском, Кондопожском и Суоярвском районах. (фото pikabu.ru)