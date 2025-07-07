«Северсталь» поможет завершить ремонт общежития колледжа в Костомукше

В рамках нового соглашения о социально-экономическом партнерстве на реализацию проектов в Костомукшском городском округе будет направлено 230 млн рублей. Из этой суммы 30 млн выделены на второй этап ремонта общежития политехнического колледжа.

Ранее при поддержке «Северстали» в общежитии уже были отремонтированы кухни, душевые, туалеты и умывальные комнаты. Теперь предстоит обновить студенческие комнаты и коридоры. Подписание соглашения между фондом «Доброта Севера», колледжем и подрядными организациями ожидается в ближайшее время. Начать работы планируется не позднее 1 августа.

– Мы видим в этом проекте не просто ремонт здания, а инвестицию в качество жизни студентов и будущее профессионального образования в Костомукше. Обновленное общежитие создаст более комфортные условия для молодых людей, которые обучаются в колледже и в дальнейшем смогут трудоустроиться на ведущие предприятия республики,

– отметила директор Костомукшского политехнического колледжа Виолетта Яцевич.

Ремонт на первом этаже общежития планируется завершить до 30 октября, на втором и третьем этажах — до 26 декабря 2025 года.

Это соглашение стало продолжением сотрудничества, начатого в 2024 году, когда «Северсталь» направила 200 млн рублей на развитие социальной инфраструктуры Костомукши. Партнерство с Правительством Карелии призвано решить в том числе вопрос кадрового обеспечения комбината «Карельский окатыш». В этом контексте развитие Костомукшского политехнического колледжа приобретает особое значение.

Фото: Министерство образования и спорта Республики Карелия