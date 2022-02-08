Северная Карелия планирует составить конкуренцию Лапландии

Вблизи с заповедником, в деревне Коли в Финляндии в апреле начнут строить большой отель за 20 миллионов евро. Его планируют открыть уже в 2023 году, пишет Yle.

В четырехэтажной гостинице будет 130 номеров, а также ресторан, сауна, конференц-залы. Рядом поставят электростанцию на солнечных батареях.

Первых гостей отель рядом с национальным парком примет летом следующего года. По словам исполнительного директора Юха Кивеля, строительство гостиницы и ряд других мер позволят до 2030 года удвоить число туристов, приезжающих в Коли с ночевкой.

– Согласно нашим планам, регион Северная Карелия должен составить мощную конкуренцию Лапландии, – заявил он. // Фото: источник