08 февраля 2022, 18:48
От финских студентов требуют вернуть 40 миллионов стипендий
С хорошо зарабатывающих учащихся в Финляндии хотят взыскать выплаченные пособия
Социальное ведомство Kela намерено получить назад студенческие пособия с тех учащихся, которые в 2020 году превысили максимальную границу дохода. Письма об этом отправили 41 тысяче студентов, пишет Yle.
Ведомство требует вернуть все переплаты по студенческому пособию. Дело в том, что в год студент имеет право зарабатывать максимум 870 евро. Это касается тех месяцев, когда он получает стипендию. Когда не получает, может зарабатывать 2 600 евро.
В общей сложности студенты должны вернуть более 40 миллионов евро. Студенты, получившие письмо, имеют право вернуть дело на пересмотр. // Фото: martaposemuckel/pixabay.com