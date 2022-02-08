От финских студентов требуют вернуть 40 миллионов стипендий

Социальное ведомство Kela намерено получить назад студенческие пособия с тех учащихся, которые в 2020 году превысили максимальную границу дохода. Письма об этом отправили 41 тысяче студентов, пишет Yle.

Ведомство требует вернуть все переплаты по студенческому пособию. Дело в том, что в год студент имеет право зарабатывать максимум 870 евро. Это касается тех месяцев, когда он получает стипендию. Когда не получает, может зарабатывать 2 600 евро.

В общей сложности студенты должны вернуть более 40 миллионов евро. Студенты, получившие письмо, имеют право вернуть дело на пересмотр. // Фото: martaposemuckel/pixabay.com