Дополнительные автоматы для корма диких песцов поставят в Финляндии

Норвежцы выпустили в природу рядом с Финляндией 25 песцов, выращенных в неволе. Так хотят усилить популяцию диких животных, чтобы спасти их от вымирания, пишет Yle.

В Норвегии, Финляндии и Швеции пытаются облегчить песцам выживание и ставят в природе автоматы с собачьим кормом. Благодаря им животные могут даже в суровые зимы не страдать от голода.

Лесное управление Финляндии и Фонд дикой природы WWF хочет увеличить число автоматов с кормом на территории Финляндии. Несколько дополнительных устройств поставят уже в этом году.

Сейчас в финской тундре на территории от Энонтекиё до Утсйоки функционируют 24 автомата. В общей сложности в Финляндии, Швеции и Норвегии стоят 250 автоматов для кормления песцов.

На территории Финляндии, Швеции и Норвегии общая популяция песцов составляет около 450 животных. // Фото: источник