СМИ: Движение в центре Хельсинки блокируется протестующими

Участники протестной акции Convoy Finland блокируют движение в центре Хельсинки, сообщает Yle. Вчера люди вышли на проезжую часть улицы возле здания парламента. Из-за акции было парализовано движение автобусов и трамваев.

Согласно данным полиции, вчера на месте собралось около 700 человек. В то же время стражи правопорядка не пропустили в центр грузовики, принимающие участие в протестной акции.

Акция продлилась до десяти вечера и возобновилась с утра. Полиция произвела несколько задержаний. Согласно заявлению организаторов, протест должен продлиться до среды. Ранее организаторы демонстрации заявили, что намерены добиваться заявленных целей также путем гражданского неповиновения.

Протест Convoy Finland ориентируется на марш грузовиков, который прошел в Канаде неделю назад.