Демонстранты в Хельсинки потребуют отмены ковидных ограничений

Вечером в пятницу, 4 февраля, в Хельсинки пройдет протестная акция. Участники потребуют отмены введенных из-за ковида мер, уменьшения налога на топливо вдвое и, самое главное, отставки правительства, передает Yle.

Протестующие заявили, что намерены добиваться исполнения требований также и путем гражданского неповиновения.

Согласно полиции данным, в процессе акции недовольные собираются заблокировать движение в центре Хельсинки. Мероприятие начнется в 18:00 в пятницу и будет продолжаться до следующей среды. // Фото: Henrietta Hassinen / Yle