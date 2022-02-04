04 февраля 2022, 15:25
Демонстранты в Хельсинки потребуют отмены ковидных ограничений
Акция против ограничительных мер по коронавирусу начнется 4 февраля в финской столице
Вечером в пятницу, 4 февраля, в Хельсинки пройдет протестная акция. Участники потребуют отмены введенных из-за ковида мер, уменьшения налога на топливо вдвое и, самое главное, отставки правительства, передает Yle.
Протестующие заявили, что намерены добиваться исполнения требований также и путем гражданского неповиновения.
Согласно полиции данным, в процессе акции недовольные собираются заблокировать движение в центре Хельсинки. Мероприятие начнется в 18:00 в пятницу и будет продолжаться до следующей среды. // Фото: Henrietta Hassinen / Yle