Изысканную воровку осудили в Финляндии

В послужном списке 40-летней злоумышленницы - семь краж с отягчающими обстоятельствами, девять краж, одна попытка кражи и шесть мошенничеств, передает Yle.

Несколько лет назад женщина проникала в квартиры и дачи финнов в Киркконумми, Вантаа, Эурайоки, Пори и Уусикаупунки. Злоумышленница забирала дизайнерскую мебель, которую затем продавала. Женщину в особенности интересовала мебель производства Artek. Эту компанию в 1935 году основали финские дизайнеры Алвар и Айно Аалто, Майре Гюлликсен и Нильс-Густав Халь. Общая стоимость украденных вещей превысила 100 тысяч евро.

Суд вынес приговор жительнице Вантаа. Ее приговорили к двум годам тюрьмы условно, также ей предстоит выплатить потерпевшим штрафы. (фото pixabay.com, succo)