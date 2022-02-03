В большинстве регионов Финляндии омикрон начал отступать

В Финляндии затихает волна эпидемии ковида, вызванная мутацией омикрон. Об этом сообщили на брифинге сотрудники ведомства THL и министерства здравоохранения и соцразвития, пишет Yle.

При этом в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в разных частях Финляндии будет существенно отличаться.

В стране анализируют состав сточных вод на предмет содержания коронавируса. Мониторинг показал, что эпидемия идет на спад в большинстве регионов.

Однако в некоторых, к примеру, в Оулу, число остаточных частиц COVID-19 в сточных водах продолжает расти. // Фото: Jordan_Singh/pixabay.com