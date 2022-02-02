Финляндия снимет драму о крушении парома «Эстония» в 1994 году

Стриминговый сервис More снимет драматический сериал о крушении парома «Эстония», который затонул осенью 1994 года.

Предстоящая лента заявлена как самая дорогая лента, снятая в Финляндии. Бюджет картины, которая также расскажет о расследовании катастрофы в Финляндии, Швеции и Эстонии, составляет около 15 миллионов евро, сообщает Yle. Съемки начнутся в мае, премьера ожидается в конце года.

Паром «Эстония» затонул во время шторма на пути из Таллина в Стокгольм 28 сентября 1994 года. В результате трагедии погибли 852 человек, выжить удалось 137 пассажирам. (фото Li Samuelson / EPA, yle.fi)