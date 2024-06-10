10 июня 2024, 10:44
Происшествия

Серийного похитителя умных колонок раскрыли в Петрозаводске

Ущерб магазинам от краж превысил 91 тысячу рублей

Из магазина в Петрозаводске стали пропадать умные колонки. Предположительно, их выносил 34-летний безработный петрозаводчанин.

Когда работники магазина установили на колонках   дополнительную защиту, подозреваемый вынес из торгового зала триммер. Общая стоимость украденной техники превысила 91 тысячу рублей, сообщили в региональном МВД.

В полиции также установили, что подозреваемый вынес из другого магазина продукты на общую сумму 2 699 рублей.

В общей сложности было совершено семь краж. В отношении мужчины завели уголовное дело. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann

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Кража
Колонки
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Полиция