Серийного похитителя умных колонок раскрыли в Петрозаводске

Из магазина в Петрозаводске стали пропадать умные колонки. Предположительно, их выносил 34-летний безработный петрозаводчанин.

Когда работники магазина установили на колонках дополнительную защиту, подозреваемый вынес из торгового зала триммер. Общая стоимость украденной техники превысила 91 тысячу рублей, сообщили в региональном МВД.

В полиции также установили, что подозреваемый вынес из другого магазина продукты на общую сумму 2 699 рублей.

В общей сложности было совершено семь краж. В отношении мужчины завели уголовное дело. // фото unsplash.com/ Max Fleischmann