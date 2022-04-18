Сергей Васильев ушел из БСМП, сел в маршрутку и пропал в Петрозаводске

В Петрозаводске срочно разыскивают Сергея Борисовича Васильева. 18 апреля мужчина, 1961 года рождения, около трех часов дня не дождался родственников и ушел из приемного покоя БСМП. С того момента его местонахождение неизвестно.

Участники поискового отряда «Доброспас» посмотрели камеры наблюдения и заметили, что разыскиваемый мужчина уехал на желтой маршрутке от БСМП на улице Кирова в сторону проспекта Ленина. У мужчины имеются возрастные и речевые нарушения после инсульта, разговаривать он не может.



На вид 65 лет, рост 180 см, среднего телосложения. Был одет в темно-синюю куртку. Сергей Васильев хромает, передвигается с палкой. Информацию о разыскиваемом просят срочно сообщать по телефону: 8 911-423-36-34. (фото vk.com)