01 сентября 2022, 20:03
Сергей Суслонов из Сортавалы погиб на Донбассе
О трагедии сообщил глава республики
Житель Сортавалы Сергей Суслонов поехал на Донбасс старшиной контрактной службы. 25 августа он погиб, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
«Приношу искренние соболезнования маме Сергея, Ирине Александровне, всем родным и близким. Скорбим вместе с вами»,
- написал губернатор на своей официальной странице ВК.
Напомним, 31 августа пришло сообщение о гибели рядового контрактной службы Артема Белкова, жителя Лахденпохьи. Фото: vk.com/aparfenchikov.