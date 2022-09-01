Сергей Суслонов из Сортавалы погиб на Донбассе

Житель Сортавалы Сергей Суслонов поехал на Донбасс старшиной контрактной службы. 25 августа он погиб, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

«Приношу искренние соболезнования маме Сергея, Ирине Александровне, всем родным и близким. Скорбим вместе с вами»,