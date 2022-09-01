Пятилетняя девочка погибла под колесами мусоровоза

В подмосковной Истре пятилетняя девочка, погибшая в результате наезда мусоровоза, шла вместе с матерью и трехлетней сестрой на линейку в школу. О подробностях страшного происшествия сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мать с дочерьми – 5 и 3 лет – переходила дорогу в неположенном месте. Как уточнили в местном отделении полиции, водитель мусоровоза выезжал со второстепенной дороги на главную и сбил детей. Позже факт смертельного ДТП подтвердили подмосковные следователи.

«В результате произошедшего один ребенок был госпитализирован, второй скончался на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело»,

- сообщили правоохранители. Скриншот видео: ren.tv.