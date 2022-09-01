01 сентября 2022, 18:35
В Петрозаводске устанавливают личность подозреваемого в преступлении
В магазине на улице Варкауса молодой человек совершил хулиганство с применением насилия
В полиции Петрозаводска устанавливают личность подозреваемого в преступлении. По сообщению пресс-службы МВД, 23 июля молодой человек в магазине на улице Варкауса совершил хулиганство с применением насилия.
«Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8-911-050-21-41, 8-999-094-51-45»,
- обратились правоохранители к горожанам.
В соответствии с законом конфиденциальность гарантируется. Скриншот видео: 10.мвд.рф.