В Петрозаводске устанавливают личность подозреваемого в преступлении

В полиции Петрозаводска устанавливают личность подозреваемого в преступлении. По сообщению пресс-службы МВД, 23 июля молодой человек в магазине на улице Варкауса совершил хулиганство с применением насилия.

«Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: 8-911-050-21-41, 8-999-094-51-45»,

- обратились правоохранители к горожанам.

В соответствии с законом конфиденциальность гарантируется. Скриншот видео: 10.мвд.рф.