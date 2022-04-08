08 апреля 2022, 16:07
Сергей Катанандов: «Политика для меня была способом помочь людям»
Юбилейный выпуск программы Светланы Пушкиной «Открытая дверь»
15 лет программе исполняется «Открытая дверь» на телеканале «Ника плюс». Ее гость Сергей Катанандов – Почетный гражданин Республики Карелия.
«Политика была для меня всегда способом помочь людям»,
- утверждает Сергей Катанандов.
С 1998 по 2010 г. он был Главой Республики Карелия. Более шести лет на телеканале «Ника плюс» шла передача «От первого лица» о деятельности Сергея Катанандова и его команды. Наша съемочная группа объездила с Главой всю республику.
О том, что удалось сделать за эти годы, о своей новой работе в Санкт-Петербурге, о связях с Карелией - в авторской программе Светланы Пушкиной «Открытая дверь». (Видео)