Сергей Катанандов: «Политика для меня была способом помочь людям»

15 лет программе исполняется «Открытая дверь» на телеканале «Ника плюс». Ее гость Сергей Катанандов – Почетный гражданин Республики Карелия.

«Политика была для меня всегда способом помочь людям»,

- утверждает Сергей Катанандов.

С 1998 по 2010 г. он был Главой Республики Карелия. Более шести лет на телеканале «Ника плюс» шла передача «От первого лица» о деятельности Сергея Катанандова и его команды. Наша съемочная группа объездила с Главой всю республику.

О том, что удалось сделать за эти годы, о своей новой работе в Санкт-Петербурге, о связях с Карелией - в авторской программе Светланы Пушкиной «Открытая дверь». (Видео)