Портал «Объясняем.РФ» подвёл итоги месяца работы

Федеральные министерства и ведомства за месяц работы платформы «Объясняем.РФ» дали более 130 официальных разъяснений по наиболее актуальным вопросам граждан. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказали заместители руководителей АНО «Национальные приоритеты» и АНО «Диалог Регионы».

На данный момент зафиксировано почти 11 млн посещений портала. Также мы представлены во всех популярных социальных сетях. На текущий момент там уже более 370 тысяч подписчиков. Граждане пишут сообщения в соцсетях и в чат-боте «Помощник Объясняем.рф». Обращения помогают приоритизировать темы и дать ответы на наиболее часто задаваемые вопросы. Существенное отличие ресурса от других в том, что наша главная цель – обстоятельно и оперативно дать ответ по волнующим людей социально-экономическим темам,

– рассказал замглавы АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков.

Официальный интернет-ресурс «Объясняем.рф» был запущен 1 марта правительством России для информирования граждан по волнующим и актуальным вопросам о социально-экономической ситуации в России и противодействия распространению недостоверной информации.

В топе наиболее популярных тем первое место занимают вопросы социальной защиты населения, это 27% от общей доли. Темы здравоохранения и образования – по 16% – на втором и третьем местах. Чуть меньше беспокоят жителей вопросы финансов, а также связи и интернета, 11% и 10% соответственно. В частности, людей интересовали вопросы доступности продовольственных товаров и лекарственного обеспечения, программы льготных ипотечных кредитов и оформление кредитных каникул.

Много вопросов поступает из регионов. Центры управления регионами ведут мониторинг и аналитику обращений граждан в 83 субъектов РФ.

С 1 марта по 4 апреля сетью ЦУР было зафиксировано 287 369 сообщений граждан по соцэконому. В первую очередь на основе этих данных мы формируем топ вопросов для проекта «Объясняем.рф». На каждое обращение жители получают ответ в соцсетях, в основном это паблики правительств. Дополнительно сейчас во всех регионах используется формат прямых эфиров. За последние три недели было проведено 230 трансляций представителей органов власти с суммарным охватом свыше 10,4 млн просмотров,

– подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

В Карелии прямые эфиры провели заместитель Премьер-министра РК по социальным вопросам Лариса Подсадник, министр здравоохранения Михаил Охлопков, руководитель Минэка Олег Ермолаев и глава Минсельхоза Владимир Лабинов.

Добавим, что в республике созданы местные паблики "Объясняем.РФ":

– группа «ВКонтакте»;

– группа в «Одноклассниках»;

– канал в «Телеграм».

В открытых группах и каналах все жители региона также смогут получить информацию, как по общим проблемам, так и по вопросам, актуальным для жителей Карелии.