Серьезный пожар вспыхнул в Кондопожском районе

Вчера днем в 12 часов 57 минут на пульт пожарно-спасательной службы Кондопожского района поступило тревожное сообщение о том, что в деревне Сюрьга открытым пламенем горит одноэтажный трехквартирный жилой дом. Об этом сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и десяти минут, как два пожарных расчета из города бумажников уже были на месте происшествия. К этому моменту деревянное строение было во власти огня, и пламя уже перекинулось на рядом стоящие баню и хозяйственную постройку.

Девятерым кондопожским пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы справиться с огнем. Для бесперебойной подачи воды огнеборцы проложили две магистральные линии из озера Нигозеро, расположенного в 60 метрах от места происшествия. Также в ходе тушения пожара было эвакуировано два газовых баллона.

В результате ЧП строение дома, баня и хозяйственная постройка были значительно повреждены огнем. По какой причине произошел этот серьезный пожар, сейчас устанавливают специалисты. Фото userapi.com