Две женщины госпитализированы после ДТП в Костомукше

22 июня в Костомукше произошла дорожная авария, в которой пострадали две женщины. Об этом сообщает «64 параллель» со ссылкой на городское отделение ГИБДД.

Инцидент случился на улице Интернациональной. По данным Госавтоинспекции, автомобиль «Нива» не уступил дорогу автомобилю «Форд», двигавшемуся по главной дороге.

В результате происшествия травмы получили две пассажирки автомобиля «Форд». Обе пострадавшие были госпитализированы. Фото ural-meridian.ru