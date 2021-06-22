Лес загорелся у Радиозавода в Петрозаводске

Сегодня в 16:33 на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре на Лесном проспекте. Об этом сообщили в ЕДДС.

Выяснилось, что в районе Радиозавода произошло возгорание в лесном массиве. Площадь пожара составила около 100 квадратных метров.

На месте работали пожарные расчеты спасательных служб города. В 19:05 возгорание было ликвидировано. Фото dontimes.news