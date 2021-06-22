22 июня 2021, 19:16
Мошенница сняла 47 тысяч рублей со счета жительницы Петрозаводска
Полицейские Прионежья изучают дело о дистанционном хищении денег
В полицию Прионежского района обратилась 68-летняя жительница Петрозаводска. Пенсионерка рассказала, что мошенники украли у нее деньги, когда она была на даче, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Женщина приняла звонок с незнакомого номера. Собеседница представилась сотрудницей банка и сообщила, что некий Сергей пытается снять деньги со счета пенсионерки. Девушка предложила петрозаводчанке заблокировать эту операцию и попросила назвать реквизиты карты, в том числе CVC-код. Пенсионерка раскрыла информацию. После этого со счета списалось 47 тысяч рублей.
Полицейские проводят проверку по заявлению горожанки. Стражи порядка просят жителей республики немедленно прерывать подобные разговоры с незнакомцами. Фото hibiny.com