Мошенница сняла 47 тысяч рублей со счета жительницы Петрозаводска

В полицию Прионежского района обратилась 68-летняя жительница Петрозаводска. Пенсионерка рассказала, что мошенники украли у нее деньги, когда она была на даче, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Женщина приняла звонок с незнакомого номера. Собеседница представилась сотрудницей банка и сообщила, что некий Сергей пытается снять деньги со счета пенсионерки. Девушка предложила петрозаводчанке заблокировать эту операцию и попросила назвать реквизиты карты, в том числе CVC-код. Пенсионерка раскрыла информацию. После этого со счета списалось 47 тысяч рублей.

Полицейские проводят проверку по заявлению горожанки. Стражи порядка просят жителей республики немедленно прерывать подобные разговоры с незнакомцами. Фото hibiny.com